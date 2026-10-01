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28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
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Meclis'te 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bıraktı; bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve milletvekilleri katıldı.

28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı.

Kaynak: AA
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