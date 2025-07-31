26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket
ASAL Araştırma'nın Temmuz 2025 anketine göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine toplumun %61,2'si olumlu bakıyor. En yüksek destek Kürt (%80,4) ve muhafazakâr (%80) kesimden gelirken, Atatürkçü/Laik seçmenlerin %52,2'si süreci olumsuz değerlendiriyor.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye genelinde 26 ilde 1985 kişiyle gerçekleştirdiği Temmuz 2025 anketinde "Terörsüz Türkiye sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Anketin sonuçları, toplumun farklı kesimlerinin sürece yaklaşımındaki farklılıkları gözler önüne serdi.
ETNİK KİMLİK BAZINDA DESTEK ORANLARI
- Kürt kökenli katılımcıların %80,4'ü süreci olumlu buldu.
- Türk katılımcıların %51,3'ü destek verirken, %38,6'sı olumsuz buldu.
- Diğer etnik gruplarda destek oranı %51,9 olarak ölçüldü.
SİYASİ GÖRÜŞ BAZLI DEĞERLENDİRMELER
- Muhafazakâr seçmen desteğiyle öne çıktı: %80 olumlu, sadece %15,2 olumsuz.
- Milliyetçi seçmenlerin %64,2'si süreci olumlu buldu.
- Demokrat/Sosyalist kesimde destek %63,6 seviyesinde.
- Laik/Atatürkçü seçmende ise destek %39,8 ile en düşük seviyede kaldı; %52,2 olumsuz görüş bildirdi.
- "Diğer" siyasi görüş beyan edenlerde ise destek oranı %58,4 olarak ölçüldü.
GENEL TABLO
- Türkiye genelinde katılımcıların %61,2'si süreci olumlu,
- %30,5'i olumsuz,
- %8,3'ü ise fikrim yok/cevap yok yanıtı verdi.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE GÜVEN ARALIĞI
Anket, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, %95 güven aralığı ve ±2,45 hata payıyla hazırlandı. Dağılımda genel seçimlerdeki seçmen sayısı esas alındı.