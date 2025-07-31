26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket

26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket
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ASAL Araştırma'nın Temmuz 2025 anketine göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine toplumun %61,2'si olumlu bakıyor. En yüksek destek Kürt (%80,4) ve muhafazakâr (%80) kesimden gelirken, Atatürkçü/Laik seçmenlerin %52,2'si süreci olumsuz değerlendiriyor.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye genelinde 26 ilde 1985 kişiyle gerçekleştirdiği Temmuz 2025 anketinde "Terörsüz Türkiye sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Anketin sonuçları, toplumun farklı kesimlerinin sürece yaklaşımındaki farklılıkları gözler önüne serdi.

ETNİK KİMLİK BAZINDA DESTEK ORANLARI

  • Kürt kökenli katılımcıların %80,4'ü süreci olumlu buldu.
  • Türk katılımcıların %51,3'ü destek verirken, %38,6'sı olumsuz buldu.
  • Diğer etnik gruplarda destek oranı %51,9 olarak ölçüldü.

SİYASİ GÖRÜŞ BAZLI DEĞERLENDİRMELER

  • Muhafazakâr seçmen desteğiyle öne çıktı: %80 olumlu, sadece %15,2 olumsuz.
  • Milliyetçi seçmenlerin %64,2'si süreci olumlu buldu.
  • Demokrat/Sosyalist kesimde destek %63,6 seviyesinde.
  • Laik/Atatürkçü seçmende ise destek %39,8 ile en düşük seviyede kaldı; %52,2 olumsuz görüş bildirdi.
  • "Diğer" siyasi görüş beyan edenlerde ise destek oranı %58,4 olarak ölçüldü.

GENEL TABLO

  • Türkiye genelinde katılımcıların %61,2'si süreci olumlu,
  • %30,5'i olumsuz,
  • %8,3'ü ise fikrim yok/cevap yok yanıtı verdi.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE GÜVEN ARALIĞI

Anket, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, %95 güven aralığı ve ±2,45 hata payıyla hazırlandı. Dağılımda genel seçimlerdeki seçmen sayısı esas alındı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli :

Türkiye genelinde katılımcıların %61,2'si süreci olumlu bulmuş. Yani nüfusun %61.2'si omurgasız. Yazık...

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme81
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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Dostum ORC yandaş şirket sonuçların yüksek çıkmasına şaşırmamak lazım.

yanıt31
yanıt13
Haber YorumlarıIsa Teksel:

sen kendini neye dayanarak omurgalı görüyorsun yada %61,2 yi destekleyenleri omurgasız olduğunu nasıl saptadın herkes seninle aynı fikirde mi olacak toplumu sınıflandırmayı bırakın kendi fikrinizi "bence" diyerek yazın bay omurgali insan

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMirhan:

Tanrı ikisini de güldürecek....Az kaldı

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Sonuçları acı olacak bir tiyatro sergileniyor..Türk milleti bu tezgaha gelmemeli...çünkü bu senaryoyu hazırlayanlar Türk değil...

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bir de Gazze ve Suriye konusunda : ""BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ (28-Ekim-2023)"" yalanını ve "SURİYE'YE SALDIRAN KARŞISINDA

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme13
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