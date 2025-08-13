26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre AK Parti ve CHP yüzde 30,5 ile birinciliği paylaşırken, üçüncü sırada yüzde 8,4 ile DEM Parti yer aldı. MHP ise yüzde 8,2 ile dördüncü parti oldu.

İLK 5 SIRA VE OY ORANLARI

AK Parti – %30,5

CHP – %30,5

DEM Parti – %8,4

MHP – %8,2

İYİ Parti – %6,3

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada Zafer Partisi %3,7, Saadet Partisi %2,4, Yeniden Refah Partisi %2,3, Yerli ve Milli Parti %2,0, Büyük Birlik Partisi %1,8 ve Anahtar Parti %1,7 oy oranına ulaştı. "Diğer" kategorisinde ise toplam %2,2 oy yer aldı.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

ORC Araştırma, çalışmayı CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle gerçekleştirdi. Katılımcılar 26 farklı ilde rastgele seçilen bireylerden oluştu. Araştırma, seçmen eğilimlerinin yaz dönemi itibarıyla partiler arasındaki dengeleri ortaya koyması bakımından dikkat çekti.

SEÇİM YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR SİNYAL

Anket sonuçları, AK Parti ile CHP'nin oy oranlarının tamamen eşitlendiğini göstererek, önümüzdeki seçim yarışı için kritik bir tablo ortaya koydu. DEM Parti ve MHP'nin oy oranlarının birbirine çok yakın olması ise üçüncü parti mücadelesinin de kızışabileceğini işaret ediyor.