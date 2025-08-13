26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma, 10-12 Ağustos 2025 tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 120 katılımcı ile yaptığı 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; bu pazar genel seçim olsa AK Parti ve CHP yüzde 30,5 oy oranıyla zirveyi paylaşıyor.

Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre AK Parti ve CHP yüzde 30,5 ile birinciliği paylaşırken, üçüncü sırada yüzde 8,4 ile DEM Parti yer aldı. MHP ise yüzde 8,2 ile dördüncü parti oldu.

İLK 5 SIRA VE OY ORANLARI

  • AK Parti – %30,5
  • CHP – %30,5
  • DEM Parti – %8,4
  • MHP – %8,2
  • İYİ Parti – %6,3

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada Zafer Partisi %3,7, Saadet Partisi %2,4, Yeniden Refah Partisi %2,3, Yerli ve Milli Parti %2,0, Büyük Birlik Partisi %1,8 ve Anahtar Parti %1,7 oy oranına ulaştı. "Diğer" kategorisinde ise toplam %2,2 oy yer aldı.

26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

ORC Araştırma, çalışmayı CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle gerçekleştirdi. Katılımcılar 26 farklı ilde rastgele seçilen bireylerden oluştu. Araştırma, seçmen eğilimlerinin yaz dönemi itibarıyla partiler arasındaki dengeleri ortaya koyması bakımından dikkat çekti.

SEÇİM YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR SİNYAL

Anket sonuçları, AK Parti ile CHP'nin oy oranlarının tamamen eşitlendiğini göstererek, önümüzdeki seçim yarışı için kritik bir tablo ortaya koydu. DEM Parti ve MHP'nin oy oranlarının birbirine çok yakın olması ise üçüncü parti mücadelesinin de kızışabileceğini işaret ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarınedo cos:

Bu anketlerin hepsi taraflı ankettir normal şartlarda dürüst bir ankette AKP'nin oyu %15'i geçmez onun için hiç kimseye heveslenmesin AKP seçimi kaybetse de CHP'ye başka bir partiye Mazbata'yı vermez çünkü kirli çamaşırlar ortaya çıkar bir sürü ülkenin vatanın bekasına zarar verecek anlaşmalar var

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Sen öyle zannet. Sahtekarlık mı seçimi kazanacak..

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ben ana muhalefet başkanı olsam ( Allah korusun istemem) olsam kesinlikle seçimleri kazanmayı istemezdim. Bu ülkenin derdi bitmez. Bugün Özgür abim başkan olsun buraya yazıyorum 5 yılda 80 yaşında ki amcalara döner. Devlet yönetmek, hele ki bu devleti yönetmek çok zor iş.

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Will they also conduct polls about .. should English be the prime language in the country ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp bittiaetik bunca rezilligine eagmen hala oy vereceigm diyen bu ulkenin vatandasiyim diyemez yolsuzlik dendimi akp akla gelir fakat gudumlu hake getirilmis yargi chp yi sucluyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Tarafsız olarak soruyorum gerçekten CHP gelirse hersey güzel olacak mı ? Vallahi bu hükümetin bir anda önce gitmesini istiyorum ama CHP nin de çare olacağını hiç sanmıyorum. Beterin beterin var derler inşallah beter olmayız.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ak partinin 24 yıldır aeçim kazanmasının tek sebebi yetersiz, vizyonsuz, projesiz ve birbirinin gözünü oyan muhalefet partileridir, karşısında güvenilir akıllı uslu bir tane lider olsa belki seçmen o tarafa yüklenecek ama maalesef yok hepsi tıngır tıngır boş teneke zübükzade siyaseti yapan kasaba siyasetçisi ..

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi ordan...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ORC=AKP

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

NASDAQ ?

yanıt0
yanıt0
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Fenerbahçe, aylardır istediği futbolcuyu başka takıma kaptırdı

Taraftarın aylardır istediği futbolcu başka takımla anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.