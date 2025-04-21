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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yapay Zeka Temalı Etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yapay Zeka Temalı Etkinlikler
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TBMM Meclis Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde bu yıl 'yapay zeka' teması ön plandaydı. Çocuklar, robotlar, dijital boyama uygulamaları ve sanal gerçeklik gözlükleri ile eğlenceli bir bayram kutlaması gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Meclis Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerinin bu yıl ki teması "yapay zeka" oldu.

Çocuklar "yapay zeka" teması kapsamında; gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlar ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Gelişmiş robotlarla tanışan çocuklar bayram nedeniyle çok mutlu olduklarını ve etkinlikler kapsamında çok eğlendiklerini ifade etti. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı, 21-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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