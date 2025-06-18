21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent İçin Meclis'te Cenaze Töreni

Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze törenine, Levent'in ailesinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis çalışanları katıldı.

Törende, Mükerrem Levent'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Levent'in ailesi, taziyeleri kabul etti.

Levent'in cenazesi, bugün Niğde Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.