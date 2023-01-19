Bülent Arınç, 2023 seçimleri için tahminini yaptı: O isim kazanmaya çok yakın

2023 seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum. Birtakım yeni destekler ile veya yeni icraatlar ile 51'in üzerine çıkaracağına ben şahsen inanıyorum" dedi.

Son dönemlerde muhalif söylemleri ile dikkatleri üzerine çeken 22. Dönem TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, verdiği son röportajda 2023 seçimleri için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SEÇİMİ KAZANMAYA ÇOK YAKIN"

DW Türkçe'ye konuşan Arınç, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum. Çok zor bir seçim olduğunu söylemeli. Millet daha rahat nefes alabileceğine inanırsa, Sayın Erdoğan'ın yaptıklarını alkışla karşılarsa bunun oya döneceğini hepimizin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 51'İN ÜZERİNE ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Vatandaşların geçmişte yaptığı hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ifade eden Arınç, "Millet geçmiş hizmetleri sebebi ile Sayın Erdoğan'ı seviyor, 'O güzel işler yaptı. İsterse yine güzel işler yapar. Biz ona güveniyoruz' diyen ciddi bir kitle var. Birtakım yeni destekler ile veya yeni icraatlar ile 51'in üzerine çıkaracağına ben şahsen inanıyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇABASI DESTEKLENMİYOR"

Açıklamasının devamında 6'lı masaya göndermede bulunan Arınç, "Tabii Tayyip Bey'in bu kadar güçlenmesinin halkla yeniden güçlü bir lider konumunda görünmesinin ve bir sebebi de şu: Millet İttifakı henüz adayını tespit edemedi, aday konusuna hâlâ giremiyorlar kendi aralarındaki konuşmalarda. Ve son dönemleri de kendi içindeki tartışmalarla geçiyor. Oy oranı ne olursa olsun oradaki altı liderden bazıları işi birbirlerini rencide edecek sözler söylemeye kadar götürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına çabası, diğer liderler tarafından çok açık bir şekilde desteklenmiyor" şeklinde konuştu.