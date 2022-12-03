Dört parti anlaşma sağladı! Yeni bir ittifak daha kuruluyor

Seçimlere kısa süre kala partiler arasındaki ittifaklara da yenileri eklenmeye başladı. Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük İttifaklarının ardından yeni bir ittifak daha kuruluyor. Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi çalışmalarda sona gelirken, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Açıklamamızı Anıtkabir'de yapacağız" diye konuştu.

2023 seçimlerine 6 ay gibi kısa süre kalırken, siyasi partiler arasındaki ittifaklara yenileri eklenmeye başladı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından dördüncü ittifakın ilan edilmesinde sona gelindi.

YAKIN ZAMANDA SON TOPLANTI YAPILACAK

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi'nin seçimlere ittifak halinde gireceği belirtildi. Dört parti ittifakta son düzlüğe girerken, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den konuya ilişkin açıklama geldi. İttifak çalışmalarını görüşmek için çarşamba günü toplantı yaptıklarını, son toplantının da yakın süreçte gerçekleştirileceğini belirten Öz, "İsmi ve programının oluşturulmasının ardından açıklama safhasına girilecek" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİLİK DÖRT PARTİ İLE YOLA ÇIKIYORUZ"

Söz konusu dört parti dışında başka bir siyasi partinin ittifakta bulunmadığını kaydeden Vecdet Öz, "İttifak dikey olarak oluştu. Ama bize bir sürü parti destek veriyor. Yatay olarak büyümemiz gerçekleşiyor. Örneğin Adalet Partisi'ni destekleyen iki üç siyasi parti var. Bu ittifakta yer almayabilirler ama destekleri bizimle. Biz ittifakımızı dört partiyle yapıyoruz. Mutabık kaldık" şeklinde konuştu. Milli Yol Partisi'nin ittifakta yer almayacağını dile getiren Adalet Partisi Lideri Öz, "Arzu ediyorduk ama şimdilik dört parti ile yola çıkma kararı aldık" dedi.

"AÇIKLAMAMIZI ANITKABİR'DE YAPACAĞIZ"

Dört siyasi partinin genel başkanının ortak fotoğraf vereceğini vurgulayan Vecdet Öz, adres olarak ise Anıtkabir'i işaret etti. Öz, "Biz zaten yan yanayız, beraberiz. İnşallah basın önüne de önümüzdeki haftadan sonra çıkacağımızı düşünüyorum. Biz açıklamamızı Anıtkabir'de yapacağız. Çünkü bizim partimizin kırmızı çizgileri var. Atatürkçü, cumhuriyetçi, Kuvâ-yi Milliyeci ruhla yola çıkıyoruz. Hiç taviz yok" diye konuştu.

"LAİKLİK KARŞITLARI BİZİMLE BERABER OLAMAZ"

İttifakın isminin önümüzdeki hafta içerisinde belli olacağını söyleyen Öz, "Amacımızı ifade eden güzel bir ismimiz olacaktır" ifadelerini kullandı. İttifakın amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Öz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin kuruluş kodlarına, Kurtuluş Savaşı felsefesine, Atatürk'e, cumhuriyete uygun olacaktır. Türkiye'nin en büyük eksiği de bence bu. Bizim en önemli farkımız milli vicdanımız, yerli ve milli oluşumuz. 'Kırmızı çizgilerimizi ihlal etmek pahasına büyüyelim' demiyoruz. Türkiye'nin kuruluş felsefesine ters düşecek hiçbir fikriyatı benimsemiyoruz. Bizimle birlikte olacak kim varsa Atatürk ile yan yana duracak bir ölçekte olması lazım. Atatürk karşıtları, laiklik karşıtları bizimle beraber olamaz. Hedefimiz Türkiye'nin kuruluş kodlarına Türkiye'yi geri çevirmek, milli bir ekonomi, milli bir kalkınma ve milli çizgiden taviz vermeden, cumhuriyet nasıl kurulmuşsa bayrağı düştüğü yerden kaldırmak.

"YAPMAYIN, ETMEYİN, DİYE ARIYORLAR"

Münferit aramalar oluyor. Çeşitli partilerden 'yapmayın, etmeyin' diye arıyorlar. 'Bize katılın' diyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim felsefemize uygun olmayan bir yere icabet etmemiz uygun olmadığı gibi bizim kurduğumuz yapıya kolay kolay bunun dışındaki partinin bizimle beraber olması mümkün değil."