2018'e göre partilerin TBMM'deki koltuk sayısı nasıl değişti?

2018'deki genel seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alarak 295 vekil çıkaran AK Parti, 14 Mayıs'ta yüzde 35.58'de kaldı. AK Parti yeni dönemde Meclis'e 267 milletvekili gönderirken, CHP ise oy oranını artırdı. 2018'de yüzde 22.65 ile TBMM'de 146 vekili olan CHP bu sayıyı yüzde 25.33 ve 169 vekile çıkardı. MHP 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 olan sandalye sayısını 50'ye yükseltti. Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP'nin 2018'de 67 olan vekil sayısı 61'e düştü.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa da, yüzde 50+1 kuralı parlamentoda aranmadığı için yeni TBMM şekillendi. TBMM'de partilerin koltuk sayıları değişti, 2018'e göre farklı bir tablo oluştu.

AK PARTİ

2018'de yüzde 42.56 oy alarak 295 vekil çıkaran Ak Parti, 14 Mayıs'ta aynı başarıyı gösteremedi. Oyları yüzde 35.58'e düşen AK Parti 28. Dönem'de 267 milletvekili ile TBMM'de olacak.

CHP

2018'de yüzde 22.65 oy oranıyla Meclis'e 146 milletvekili gönderen CHP, son seçimlerde sandalye sayısını artırdı. Oy oranını yüzde 25.33'e çıkaran CHP'nin yeni dönemde milletvekili sayısı 169 oldu.

MHP

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP için ise tablo çok değişmedi. 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalye alan MHP'nin oyu 2023 seçimlerinde yüzde 10.07 oldu. MHP'nin vekil sayısı 49'dan 50'ye çıktı.

HDP

2018 genel seçimlerinde yüzde 11.70 oy alarak 67 vekil çıkaran HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta yarışa Yeşil Sol Parti listelerinden dahil oldu. Yeşil Sol Parti yüzde 8.81 oy oranına ulaşarak Meclis'e 61 milletvekili gönderdi.

İYİ PARTİ

2018'de yüzde 9.96 oy alarak 43 vekille Meclis'te yer alan İYİ Parti açısından da bu rakamda çok değişiklik olmadı. Yüzde 9.69 oy alan İYİ Parti'nin yeni vekil sayısı 44 oldu.

SAADET PARTİSİ

Bir önceki seçimde yüzde 1.34 oy alarak TBMM'ye vekil gönderemeyen Saadet Partisi, bu sefer yarışa CHP listelerinden ortak oldu. Saadet yeni dönemde 10 adayını vekil yapabildi.

HÜDA PAR

Cumhur İttifakı bünyesine katılan HÜDA PAR da ilk kez parlamentoya girdi. HÜDA PAR 3 vekilini Meclis'e gönderdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Kısa süre önce Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi, ilk seçim heyecanını 14 Mayıs'ta yaşadı. Yüzde 2.82 oy alan Yeniden Refah, 5 vekilini Meclis'e gönderdi.