Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'a 5 maddelik dosya hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

MASADAKİ KONULAR NETLEŞTİ

18 yıl sonra ilk defa CHP Genel Merkezi'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında ise hangi konuların yer alacağı netleşti.

GEZİ DAVASI TUTUKLULARI ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gezi Davası tutukluları taraflar arasındaki zirvenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. CHP lideri Özel, Erdoğan'a hukuksuz şekilde içeride tutulduklarını belirttiği Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini iletecek. Emekli kuvvet komutanlarına yönelik salıverilme kararını iyi niyetli bulduklarını ifade edeceği belirtilen Özel, hukuksuzlukların çözümüne yönelik daha fazla somut adım atılması gerektiğini söyleyecek.

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de Özel'in dosyasında yer alacak. Birgün'de yer alan habere göre yargıya siyasi müdahale ve sert söylemler ile kutuplaştırma ısrarının Türkiye'ye zarar vereceğini ifade etmesi beklenen Özel, somut adımların atılarak siyasetteki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayacak. Emeklilerin insanca koşullarda yaşayabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bir zam yapılması ve asgari ücretin de arttırılması gerektiği Erdoğan'a anlatılacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.