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Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'a 5 maddelik dosya hazırladı

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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra ilk defa gideceği CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede hangi konuları gündeme getireceği belli oldu. Özel'in çantasında Gezi Davası tutukluları, Kobani Davası kararları, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması, Sinan Ateş suikastı ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması gibi başlıkların bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

MASADAKİ KONULAR NETLEŞTİ

18 yıl sonra ilk defa CHP Genel Merkezi'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında ise hangi konuların yer alacağı netleşti.

GEZİ DAVASI TUTUKLULARI ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gezi Davası tutukluları taraflar arasındaki zirvenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. CHP lideri Özel, Erdoğan'a hukuksuz şekilde içeride tutulduklarını belirttiği Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini iletecek. Emekli kuvvet komutanlarına yönelik salıverilme kararını iyi niyetli bulduklarını ifade edeceği belirtilen Özel, hukuksuzlukların çözümüne yönelik daha fazla somut adım atılması gerektiğini söyleyecek.

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de Özel'in dosyasında yer alacak. Birgün'de yer alan habere göre yargıya siyasi müdahale ve sert söylemler ile kutuplaştırma ısrarının Türkiye'ye zarar vereceğini ifade etmesi beklenen Özel, somut adımların atılarak siyasetteki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayacak. Emeklilerin insanca koşullarda yaşayabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bir zam yapılması ve asgari ücretin de arttırılması gerektiği Erdoğan'a anlatılacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (11)

Ahmet null:

Ee hani memlekete yoksulluğa emeklilere memura işçiye öneri dosyası yokmu market zamları fahiş fiyatlar bunlar değilmi milletin çözüm beklediği bize ne gezi parkı kayyum cart curt

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Ali Tokgöz:

Bu saydıkların vatandaşın yararına. Dosyadaki maddeler başkalarının yararına.Anlamışsındır

yanıt47
yanıt0
haksız mıyım:

Bunların hepsinin secilmesi iktidar olması ixin birileri dizayn ediyor Türkiye bu satten sonra iyiyee gitmez

yanıt28
yanıt1
Ali Tokgöz:

Maddelerin hiç biri ülke yararına değil.Birilerine yaranmak için.Azcık milli olun ya.Gezi olaylarını niye çıkardılar,Kobani olaylarında kaç kişi öldü,Hakkari belediyesine niye kayyum atandı.Neyin dosyası bu.Yeter artık birilerine yaranmaya çalışmanız.

77
4
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Emekli sır.17:

1 İnci madde emekli olmalı maaşı 10.000 tl Kirası 10.000 tl Talebimiz İNTİBAT 2001 yılı ve 2024 yılı arası dikkate alınarak yapılması gereken seyyanen 35 bin 26 tl 06 kuruş Başaramıyorsanız ACİLEN ERKEN SECİM, vesselam.

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SMMM:

ÜLKENİN BİRİNCİ SORUNU MÜLTECİ SORUNUDUR SİZİN CEBİNİZ DEĞİL OTUR YERİNE

yanıt8
yanıt8
Adil Basyigit:

Bu adama emeklilerin 10 bin tl ile geçinemediğini biri ona anlatıncamı anlayacak nerede yaşıyor uzayda falanmı

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Son Yörük:

Baska parti gelsede ulkenin hasina degisen hicbirsey olmaz busefer yeni gelen yemeye cevresini yedirmeye devam eder adam kayrilir maalesef.Bunun orneklerini son yuzyildir tecrube ile goruyoruz.Eger toplum olarak kendimiz daha durust bir toplum olursak cocuklarimizi bu sekilde alistirirsak yeni nesillerde ulkenin en ustundekinden en altindakine kadar durust bir yonetim olur.Durustluk cok onemli curuk domates satmamak,kendin yemicegin seyleri halka vermemek gibi bunu anladigimizda hersey duzelir.

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HS HS.:

biz diyoz vatan millet sakarya bunlar halen terör nasıl iyileştiririz hesabında ayip ülkede bir sürü sorun varken konuşulacak konulara bak

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bekir yapici:

büyük kurnaz oyalama politikasi uyguluyor millet ittifakinin bittigini görüyor ve türlü katakulliyle yeni anayasa icin muhalif partilerin destegini almayi ve milletvekili devsirmeyi planliyor enflasyon sebebiyle önündeki 6 ayi atlatma adina ve daha fazla oy kaybetmemek icinde sirinleri oynuyor, ayrica simsek enflasyon yil sonunda %50 ye düsecek diyince halkimiz piyasa ucuzluyacak zannediyor aslinda bunun manasi pahalilik yil sonuna %50 civarinda olacak demektir bi uyanalim artik.

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