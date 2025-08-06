18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
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ORC'nin anketine göre; toplumun %54,1'i genel af uygulamasını destekliyor. Katılımcıların %36,9'u karşı çıkarken, %9'u ise fikir belirtmedi. Genel affa yönelik desteğin çoğunlukta olması dikkat çekti.

ORC Araştırma Şirketi'nin 1-3 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, toplumun genel af konusundaki yaklaşımını ortaya koydu. Ankete katılanların %54,1'i genel af uygulamasını desteklediğini belirtirken, %36,9'u karşı olduğunu söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise %9 olarak ölçüldü.

ARAŞTIRMA 18 İLİ KAPSIYOR

18 ilde 2400 katılımcı ile yapılan ankette, genel affa yönelik toplumsal eğilim dikkat çekti. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluk, infaz düzenlemeleri ve adalet tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen bu anket, siyasi karar alıcılar için de önemli bir veri niteliği taşıyor.

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

PARTİLERİN POLİTİKALARI DA SORULDU

Ankette ayrıca, katılımcılara siyasi partilerin genel af konusundaki politikaları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları da soruldu. Buna göre halkın %55,2'si bu konuda haberdar olduğunu, %44,8'i ise olmadığını ifade etti. Genel affa yönelik desteğin çoğunlukta olması, önümüzdeki süreçte bu başlığın siyasi gündemde daha çok yer bulabileceğine işaret ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarımehmet:

teröristler serbest bırakılacak. alın size cözüm süreci. akp ve mhp memleketi

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Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Ve yine orc.. yine o.r.c gibi bir araştırma haberi

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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Oracle çok büyük bir şirket dir.

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yanıt11
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bunlar yapılacak af için kılıf bulma operasyonu. ''Bak biz anket yaptık, halkın sesine kulak verdik ve af getirdik'' operasyonu. Bunun adı ORC olmuş veya GENAR olmuş fark etmez.

yanıt12
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ya ülkenin gerçekten kökten adaleti çöktü veya bunlar gittiler sadece suçlu aileleri ile anket yaptılar. Eğer bu anket tarafsız ve doğru şekilde yapıldı ise ateş her yeri sarmış.

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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Anket e mi inanacan.. hislerine mi ?

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Haber YorumlarıMihrali:

merhametten maraz doğar derler. şu veya bu şekilde afla hapisten çıkan çoğu şahsın çok kısa sürede yine suça karıştığı, toplum düzenini bozduğu tecrübe ile sabittir.

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

İçerde suçlu var mı ?

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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Suçlu olsalarda olmasalarda.. durum durum dur. Hapisde ler işde. Kainatı öğrenip.. özgürlük bulmak lazım. Kainatı öğrenmeliyiz ve serbestlik bulmalıyız.

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