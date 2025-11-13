11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak

11. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Paketin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da belli olmaya başladı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK SUÇLULAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

11. Yargı Paketi'nde, 18 yaşından küçük suçluları yakından ilgilendiren bir detay yer aldı. Pakette yer alan düzenlemeye göre, 18 yaş altı çocuklar için komisyon kurulacak. Ayrıca çetelere verilen cezalar iki katına çıkarılacak.

BAKAN TUNÇ: ÇOCUKLARI ARAÇ OLARAK KULLANANLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI SÖZ KONUSU

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Adalet Bakanı Tunç, suç örgütlerine ilişkin düzenlemeler içeren TCK 220. maddede düzenlemelerin yer alacağını vurgulayarak, "Milletvekillerimiz şu anda bunu teklife daha dönüştürmediler. 11. Yargı Paketi'nde olacak. Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu." demişti.

"ÖRGÜT KURMA VE YÖNETMENİN CEZASI 10 YILA KADAR ÇIKARTILACAK

Konuya ilişkin yasa teklifinde örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasının öngörüldüğünü aktaran Tunç, şu bilgileri vermişti: "Buna göre, örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapisken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir.

Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmektedir. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Diğer yandan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı kabul edilmektedir. Örneğin örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren ya da yaralatan örgüt yöneticisine, yöneticilik suçundan dolayı verilecek, ceza yarısından bir katına artırılabilecektir. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir. Mevcutta çocuğu araç olarak kullanma diye bir suç yoktu."