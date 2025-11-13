Haberler

11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak

11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi'nde 18 yaş altı suçlular için yer alan detay dikkat çekti. Pakette 18 yaşından küçük suçlular için komisyon kurulması öngörülürken, düzenlemeyle çetelere verilen cezaları iki katına çıkarılması bekleniyor.

  • 11. Yargı Paketi'nde 18 yaş altı çocuklar için komisyon kurulacak.
  • Çetelere verilen cezalar iki katına çıkarılacak.
  • Örgüt faaliyeti çerçevesinde çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

11. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Paketin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da belli olmaya başladı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK SUÇLULAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

11. Yargı Paketi'nde, 18 yaşından küçük suçluları yakından ilgilendiren bir detay yer aldı. Pakette yer alan düzenlemeye göre, 18 yaş altı çocuklar için komisyon kurulacak. Ayrıca çetelere verilen cezalar iki katına çıkarılacak.

BAKAN TUNÇ: ÇOCUKLARI ARAÇ OLARAK KULLANANLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI SÖZ KONUSU

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Adalet Bakanı Tunç, suç örgütlerine ilişkin düzenlemeler içeren TCK 220. maddede düzenlemelerin yer alacağını vurgulayarak, "Milletvekillerimiz şu anda bunu teklife daha dönüştürmediler. 11. Yargı Paketi'nde olacak. Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu." demişti.

"ÖRGÜT KURMA VE YÖNETMENİN CEZASI 10 YILA KADAR ÇIKARTILACAK

Konuya ilişkin yasa teklifinde örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasının öngörüldüğünü aktaran Tunç, şu bilgileri vermişti: "Buna göre, örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapisken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir.

Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmektedir. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Diğer yandan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı kabul edilmektedir. Örneğin örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren ya da yaralatan örgüt yöneticisine, yöneticilik suçundan dolayı verilecek, ceza yarısından bir katına artırılabilecektir. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir. Mevcutta çocuğu araç olarak kullanma diye bir suç yoktu."

Kaynak: Haberler.com / Politika
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.