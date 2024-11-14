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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
Haberler
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürtlerin; Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da var olan büyük bir etnik grup olduğunu ve eşit vatandaşlar olarak tüm haklardan yararlanmaları gerektiğini belirtti. Gül, Türkiye ve Suriye arasında terör örgütlerine karşı ortak eylem ve iş birliği konusunun hem mümkün hem de gerekli olduğunu da ifade etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Al-Majalla Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Hamidi ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Gül, röportajda kendisine yöneltilen "PKK ve YPG'ye karşı mücadelede Şam ile Ankara arasında iş birliği yapılabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"KÜRTLERİN ÜLKELERİNDE EŞİT VATANDAŞLAR OLMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Her şeyden önce Kürtlerin; Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da var olan büyük bir etnik grup olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Gül, "Kürtlerin ülkelerinde eşit vatandaşlar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Özgürlükten ve yasalarla güvence altına alınan tüm haklardan yararlanmalılar. İster Kürt ister başka bir milletten olsun, tüm vatandaşlara temel haklar tanınmalı." diye konuştu.

"KÜRT HALKI İLE PKK'YI BİRBİRİNDEN NET BİR ŞEKİLDE AYIRMALIYIZ"

Suriye'deki bazı Kürt topluluklarının kimlik kartının dahi olmadığını belirten Gül, "Bununla birlikte, bir bütün olarak Kürt halkı ile terörist bir oluşum olarak PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayırmalıyız." dedi.

"HEM MÜMKÜN HEM DE GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gül, sözlerine şu şekilde devam etti: "PKK ve Abdullah Öcalan, 1970'li ve 1980'li yıllarda Suriye topraklarında faaliyet gösterdi. PKK, Ankara ve Şam arasında Adana Anlaşması'nın imzalandığı 1998 yılına kadar güvenlik ve istikrar boşluğunu istismar etmeye devam etti. Türkiye ve Suriye arasında terör örgütlerine karşı ortak eylem ve iş birliği konusuna gelince, bunun hem mümkün hem de gerekli olduğunu düşünüyorum. Adana Anlaşması'nın hükümleri bu tür bir iş birliğinin temelini oluşturabilir. Ancak teröristler ile ülkede yaşayan Kürt vatandaşları birbirinden ayırmak gerekiyor."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Hangi haklardan yararlanamıyorlar acaba, bide onu açıklasaydınız sayın Gül

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