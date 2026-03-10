10 Mart Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mart Resmi Gazete yayımlandı!

10 Mart Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mart 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 100)

İLKE KARARI

–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 26/02/2026 Tarihli ve 4032 Sayılı İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/133, K: 2025/233 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/35, K: 2025/239 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/89, K: 2025/243 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/103, K: 2025/250 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/189, K: 2025/259 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.