Z kuşağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Bizimki TEKNOFEST kuşağı - Haberler
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Z kuşağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Bizimki TEKNOFEST kuşağı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika
Z kuşağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Bizimki TEKNOFEST kuşağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi. Burada, "Z kuşağı" tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, "Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki TEKNOFEST kuşağı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen programda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık görevimde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevince, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

"BİZİMKİ TEKNOFEST KUŞAĞI"

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki TEKNOFEST kuşağı.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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