Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi - Haberler
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Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahalle muhtarları toplantılarının sonucunu Özalp ilçesinin muhtarlarıyla yaptı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahalle muhtarları toplantılarının sonucunu Özalp ilçesinin muhtarlarıyla yaptı.

Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Özalp merkezden alınan ilçe muhtarları, ilk olarak Van Müzesini gezdi. Müze gezisinin ardından muhtarlar, toplantının yapılacağı Edremit ilçesi Fidanlık Parkına geçti. Burada gerçekleştirilen Özalp muhtarları ile buluşma toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları, kamu müdürleri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan'ın Van Büyükşehir Belediyesinin Özalp ilçesinde yaptığı hizmetlerin anlatıldığı sunum ile başladı. Ardından bir selamlama konuşması yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesi ile birlikte 13 ilçe muhtarlarının toplantılarını tamamladıklarını ifade ederek, muhtarlar ile görüşmelerinin belirli periyotlar halinde devam edeceğini söyledi. Muhtarlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Toplantılarımızda bir taraftan biz söyleyeceklerimizi söylüyoruz, bir taraftan da sizlerin talepleri oluyor. Burada bize iletilen sorunlardan çözebildiklerimizi çözmeye çalışıyoruz, çözemediklerimizin notunu alıyor ve il düzeyinde bunları çözmeye çalışıyoruz. Eğer il düzeyinde de çözemediğimiz problemler varsa bunları ilgili bakanlıklara ulaştırıyoruz. Bugün de sizlerden gelecek istek ve talepleri almak için bir aradayız" dedi.

Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas'ın da birer selamlama konuşmasının ardından toplantı, soru ve cevap bölümüyle devam etti.

Toplantının ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara isimli çanta hediye edildi. Daha sonra inşası tamamlanan Fidanlık Parkı gezilerek hatıra fotoğrafı çekildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları sona erdi - Haberler
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