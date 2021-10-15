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Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edremit ilçesi Fidanlık Parkında gerçekleştirilen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları, kamu müdürleri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı. Toplantı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan'ın Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerin tanıtımıyla başladı. Yapılan sunumun ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarların devletin mahallerdeki gören gözü ve işiten kulağı olduğunu ifa ederek, muhtarların sorunlarına verdikleri öneme değindi. Vali Bilmez, "Sizlerin her daim yanınızda olmaya, sıkıntılarınızı, sorunlarınızı çözmeye gayret ediyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz. Bugün de sizlerin sorunlarını bire bir dinleyerek çözüme kavuşturma yolunda gerekenleri yapacağız" dedi.

Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas'ın da birer selamlama konuşmasının ardından toplantı, soru ve cevap bölümüyle devam etti.

Toplantının ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara isimli çanta hediye edildi. Daha sonra inşası tamamlanan Fidanlık Parkı gezilerek hatıra fotoğrafı çekildi. - VAN

Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Bilmez, Çaldıran muhtarlarıyla bir araya geldi

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