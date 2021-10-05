Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Meral Akşener, Ali Babacan'ı fark ederek 'son 10 yıl' diye düzeltti - Haberler
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Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Meral Akşener, Ali Babacan'ı fark ederek "son 10 yıl" diye düzeltti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 saatlik görüşmenin ardından ortak bir basın açıklamasında bulundu. Konuşması sırasında Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Akşener, Ak Parti ile yollarını ayıran Babacan'ın yanında olduğunu hatırlayarak cümlesini "Haydi neyse, son 10 yıldır Türkiye istişare etmeyi unuttu" diyerek tamamladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak Ali Babacan'la görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider, basın açıklamasında bulunarak güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında konuştu.

"SON 20 YILDIR" İFADESİNİ "HAYDİ NEYSE, 10 YILDIR" OLARAK DÜZELTTİ

Yaptıkları görüşmenin son derece faydalı olduğunu ifade eden Meral Akşener, bu görüşmeleri daha da sıklaştırmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Bir sonraki cümlesine "Çünkü Türkiye yirmi yıldır..." diye başlayan Akşener, bir an duraksayarak hatasını telafi etti ve "Haydi neyse, 10 yıldır iştişare etmeyi unuttu" dedi.

Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Meral Akşener, Ali Babacan'ı fark ederek 'son 10 yıl' diye düzeltti

"İŞTİŞARE ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU"

Konuşmasının devamımda ise Akşener, "İstişare çok önemli bir konu. İnsanlar istişare ettiği zaman sorunlara dair, Türkiye'nin geleceğine dair pek çok konuda ortak fikirlere sahip olduğunu ve en önemlisi farklı fikirlerin birbirini güçlendirdiğini istişare metoduyla anlamak mümkün oluyor. Farklılıkların azaldığı, müştereklerin arttığı bir dile doğru doğal olarak gidiliyor." dedi.

Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Meral Akşener, Ali Babacan'ı fark ederek
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Emre İliksiz
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Haber: Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Meral Akşener, Ali Babacan'ı fark ederek 'son 10 yıl' diye düzeltti - Haberler
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