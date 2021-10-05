Türkiye'nin son 20 yılını eleştiren Meral Akşener, Ali Babacan'ı fark ederek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak Ali Babacan'la görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider, basın açıklamasında bulunarak güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında konuştu.

"SON 20 YILDIR" İFADESİNİ "HAYDİ NEYSE, 10 YILDIR" OLARAK DÜZELTTİ

Yaptıkları görüşmenin son derece faydalı olduğunu ifade eden Meral Akşener, bu görüşmeleri daha da sıklaştırmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Bir sonraki cümlesine "Çünkü Türkiye yirmi yıldır..." diye başlayan Akşener, bir an duraksayarak hatasını telafi etti ve "Haydi neyse, 10 yıldır iştişare etmeyi unuttu" dedi.

"İŞTİŞARE ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU"

Konuşmasının devamımda ise Akşener, "İstişare çok önemli bir konu. İnsanlar istişare ettiği zaman sorunlara dair, Türkiye'nin geleceğine dair pek çok konuda ortak fikirlere sahip olduğunu ve en önemlisi farklı fikirlerin birbirini güçlendirdiğini istişare metoduyla anlamak mümkün oluyor. Farklılıkların azaldığı, müştereklerin arttığı bir dile doğru doğal olarak gidiliyor." dedi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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