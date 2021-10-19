Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonu heyetler arası toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonu heyetler arası toplantısı yapıldı

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonu heyetler arası toplantısı yapıldı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonu toplantısında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonu toplantısında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Meclis'te yapılan toplantılarda Azerbaycan heyetini Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov, Gürcistan heyetini ise Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Nikoloz Samkharadze temsil etti.

Toplantı öncesinde kısa birer açılış konuşması yapıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistan heyetlerini Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Seyidov, üç ülkenin ilişkilerini geliştirmek için çalışacaklarını kaydederken, Samkharadze de 3'lü toplantıların gündemdeki konuların konuşulması için önemli bir platform olduğunu ve ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola-Türkiye İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola-Türkiye İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Özdemir Bayraktar açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Özdemir Bayraktar açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title