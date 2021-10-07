Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine Karacabey'den önemli katkı

Karacabey Belediyesi, Kurşunlu sahilindeki parka Azerbaycan'da milli kahraman Albay Şirin Mirzayev'in adını verdi. Parkın açılışı, Şehit Mirzayev'in eşi Flora Mirzayev ile Azerbaycanlı yetkililerin de iştirakiyle gerçekleştirildi.

1992 yılında bir operasyon anında mayına basarak şehit olan Şirin Mirzayev, o dönem önemli askeri başarıları ile 11 köyün Ermeni işgalinden alınmasını sağlamıştı. Karacabey Belediyesi, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Kurşunlu'daki sahil kenarında bulunan parka, Şirin Mirzayev'in ismini vermeyi kararlaştırmıştı. Mirzayev'in adının verildiği park, Azerbaycan'dan gelen ve aralarında Şirin Mirzayev'in eşinin de yer aldığı heyet ile açıldı.

Açılış töreninde ilk mehter konseri verildi. 'Çırpınırdı Karadeniz' isimli eser, duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Şirin Mirzayev'in eşi ve eski milletvekili Flora Mirzayev yaptığı konuşmada, "Bizler çetin günlerden geçtik. 90'larda Hocalı soykırımını yaşmış bir halkız. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. O günleri yaşamışken, biz bir daha ayağa kalkar mıyız bilemezdim. Ama Türk'ün gücü özünü bir daha gösterdi. Ben bugün bir kez daha size minnettarlığımı belirtirim. Bu parka Şirin Mirzayev'in adı verilmesinde emeği geçen her birinize teşekkür ederim. Bu açılışa katılıp bizimle olan herkese minnettarlığımı ifade ederim. Var olsun Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti. Bizim dostluğumuz hiç sarsılmasın. Benim hayat yoldaşımı böyle andınız, geldiniz, iştirak ettiniz; hepinize minnettarım" dedi.

Flora Mirzayev konuşmasının ardından, Karabağ'ın Şuşa şehrindeki bir çeşmeyi tasvir eden tabloyu Başkan Ali Özkan'a hediye ederken, "Bu tabloyu rastgele seçmedim. Bu tabloda gördüğünüz Şuşa'nın medeniyetinin timsalidir. İşgal döneminde bu çeşme ve suyu kesilmişti. Karabağ'ın en güzide yerlerinden biridir" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan da, "Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahabzade, Türkiye hakkındaki düşüncelerini birçok şiirinde anlatmıştır. Azerbaycan Türkiye şiirinde iki kardeş ülkeyi şöyle anlatıyor: 'Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir Azerbaycan Türkiye. Anayurtta yuva kurdum, ata yurda gönül verdim, ana yurdum ata yurdum Azerbaycan Türkiye.' İşte, Azerbaycan ve Türkiye zor günlerinde daima birbirlerinin yardımına koşmuş, sıkıntılı günlerinde kardeşlik duygularını en güzel şekilde göstermişlerdir. 1990 Marmara depremiyle sarsılan Türkiye'nin yanında olan Azerbaycan halkı, dost elini ülkemize uzatmıştır. Bu depremde birçok insanı olduğu gibi Bahtiyar Vahabzade'yi de duygulandıran şöyle bir olay yaşanır: Türkiye'de deprem olduğunu duyan Azerbaycan halkı, Türkiye'ye yardım için seferber olur. Ahmetli kasabasından gelen ihtiyar eline tutuşturduğu 10.000 manatı, yaklaşık 2 dolar; görevli şahsa uzatır, orada bulunan vazifeli yaşlı vatandaşın durumundan kendisinin de yardıma muhtaç birisi olduğunu anlayarak, 'Bu parayı sen kendin için kullansan, senin de ihtiyacın var' der. İhtiyar, 'Benden önce, Türkiye'de kardeşlerim orada, az da olsa bu parayı onlara ulaştırın" cevabı verir. Türkiye'yi derinden sarsan bu felaketin yankılarını Vahabzade'nin deprem şiirinde görmek de mümkündür" dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Ermeni işgaline karşı Azerbaycan ordusunun başarılı olmasında önemli bir rol oynayan ve komutasındaki askerlerle birlikte, önemli yerleşimleri işgalden kurtaran şehit Şirin Mirzayev'in adı, Türkiye'de ilçemizde ölümsüzleşmiştir. İki ülkenin kardeşliğini temsil eden bu park, aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan dostluğunun da önemli bir simgesi olmuştur. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmalarından ardından ise protokol mensupları ile birlikte parkın açılışı gerçekleştirildi. - BURSA