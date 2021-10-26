Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

"EVET" DİYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, tezkereye "evet" oyu vereceklerini açıklamış, "Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerilerimizin güvenliği için 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

KARAR DEĞİŞTİRDİLER

Söz konusu tezkerenin Tbmm Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Yeneroğlu, yeni bir açıklama yaptı. Partisinin kararı doğrultusunda çekimser kaldığını açıklayan Yeneroğlu, ''Az evvel Mecliste oylanan 16 Ekim 2021 tarihli tezkere oylamasına partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü temayülü doğrultusunda destek vermedim. Parti eğilimimiz gereğince "çekimser" olduğumuzu kamuoyuna bildiririm'' diye yazdı.

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