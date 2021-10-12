KAYSERİ (İHA) - KAYSERİ (İHA) – AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayserili milletvekillerini alkışladığını ancak Kayseri'yi kötüleyenlerin bunu hak etmediğini söyleyerek; " Baki Ersoy'u alkışlarım. Ama Kayseri'den oy alacağım diye Kayseri'yi kötüleyenleri alkışlamam. CHP Milletvekili Çetin Arık hak etmiyor" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'nin gündemine ilişkin bulunduğu açıklamalarda, hızlı trene de değindi. Kayseri'nin bu hizmetleri hak ettiğini dile getiren Tamer, hızlı tren projesinin kazma vurma aşamasına geldiğini söyleyerek, "Kayseri bunları hak etti. Hızlı tren olayı Kayseri ile ilgili zaten bitti, geliyor. Gelmeyecek diye bir şey yok. Yerköy'de aktarma yapılacak mı gibi sorularda geliyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Direk Ankara'dan çıkan hızlı tren Kayseri'ye gelecek. 142 kilometrelik mesafeyle ilgili olan tüm proje bitti, projelerin karşılığındaki maddi olayda çözüldü. Şimdi kazma vurma aşamasına gelindi. Geçmişle ilgili tartışmam çok yanlış bir şey. O gün ki durumda Yozgat, Sivas üzerinden Erzincan'a gidecek gibi daha aktif bir şey gözükmüş. Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamış. Aynı anda da Yerköy hattı da yapılmış. O hatta Kayseri'ye kadar geliyor. Şuanda bir sıra meselesi oldu. Yozgat-Sivas arası bitti ama diğer taraf halen bitmedi. Hattın Kayseri'den kaydırılması gibi bir şey yok. Ankara-Kayseri hattı Yerköy'e kadar geldi. Geri kalan 142 kilometrenin kazması vurulacak diye bekliyoruz. Sivas-Yozgat hattı bitti. Diğer tarafı bekliyor. 'Kayseri'den alındı diğer tarafa verildi' gibi bir durum yok. Bunu Ankara-Kayseri, Ankara-Erzincan hattı olarak görmek lazım. Hızlı trene binmek için Yerköy'e gitmeyeceğiz. Kayseri'den binip Ankara'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"3600 ek göstergede, EYT'de, emeklilerde, asgari ücretlilerde bizi hep dertlendiren, gündemimizi işgal eden konular"

Tamer, "CHP'nin bağırdığına bakmayın, 'ben söyledim de yaptılar' demek için bu kadar bağırıyorlar. 3600 ek göstergede, EYT'de, emeklilerde, asgari ücretlilerde bizi hep dertlendiren, gündemimizi işgal eden konulardır. Bizim çalışmalarımız arasında bunların hepsi var. Ne zaman çıkacak, olacak mı olmayacak mı diye buradan kesin bir şey söylemenin gereği yok. Çünkü ortada net bir şey yok. Gündemimizde olan şeyler. Hiç kimse endişe etmesin. EYT'lilerde endişe etmesin. Bu geçmişten gelen bir hadise. Bunu düzeltmekte bize düşüyor. Biz şikayet etme makamı değil, şikayetleri çözme makamıyız" dedi.

Kayseri'ye yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Devlet Hastanesi'nde 20 yataklı psikiyatri servisi vardı. Madde bağımlılarının tedavi edildiği AMATEM'ler İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da ve Ankara'da vardı. Ben araştırdığımda İstanbul AMATEM'in detaylı şekilde geliştiğini gördüm ve başhekimini aradım. Madde bağımlısı olan hastaların olduğunu söyledim. Yatış yapamadıklarını söyleyince polikliniğe gelmeleri gerektiğini dile getirdi. 'Olmaz' diye cevap aldım. İstanbul Valimizi aradım ve bana yardımcı olacağını söyledi. 'Siz gönderin ben muayene ettireceğim' dedi. Daha sonra Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı aradım. Ertesi gün hastaları gönderdim. 'Para almadan yatırmıyorlar' dediler. Parasını kendi cebimden verdim. 2 gün sonra hastaları taburcu ettiler. Bunun üstüne OSB'nin girişindeki yeri buldum. Orada 25 yataklı bir AMATEM hazırladık. AMATEM'i açtıktan sonra bakanlığa yazısını gönderdim. Önce hastaneyi açtık, ardından 'Biz hastaneyi açtık' diye yazısını gönderdim. Oradaki tedavi şekli çok güzel şekilde devam etti. Diğer illerden hastalarda geldi" diye konuştu.

Sarız'da yapılan hastaneye değinen Tamer, "Zamanında Sarız'a, Sarız Meslek Lisesi'nin açılması nüfus azlığından dolayı engellenmişti. Onu çözen ben oldum. Oradaki nüfusu özellikle Pınarbaşı'nın bazı köylerini içine alacak şekilde ifade ederek oraya liseyi kazandırdım. Halen de çalışmaya devam ediyor. Sarız'daki hastane E tipi bir hastanedir. İlerde yine uzmanı olacak, doktorlarımız orada görev yapacak. Burası hastane olarak devam edecek. 'Entegre' dediğimiz şey, ilçelerdeki hastanelere verilen isimdir. Normalde Sarız gibi küçük ilçelerimize hastane konumu verilmiyor. Nüfus bakılarak veriliyor. Oraya E tipi bir hastaneyi almamızda büyük bir olay. Orada kesinlikle bir yetersizlik olmayacak" dedi.

Korona virüsü yenmenin tek yolunun aşı olduğunu kaydeden İsmail Tamer, "Kayseri'de korona virüs yoğunluğuna değinen Tamer, "Bu olayın hiçbir sağlık çalışanıyla ilgili olmadığının altını çiziyorum. Bizim korona virüse karşı tek silahımız aşıdır. Aşı olduğu zaman hastalığı en hafif şekilde atlatıyorsunuz. Aşıyı yaparak toplum bağışıklığını elde etmiş değiliz. Bunun için aşılarımızı yaptırmamız lazım. Bunda eksiklikler var. Bu yeterli değil. Toplum bağışıklığını sağlamak için ikinci doz aşılarımızı yaptırmamız lazım. O zaman aktif şekilde bu beladan kurtulabiliriz. Şimdi çok düştük. O birincilikler kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Çetin Arık hak etmiyor"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Baki Ersoy'u alkışlarım. Ama Kayseri'den oy alacağım diye Kayseri'yi kötüleyenleri alkışlamam. Baki Bey'in nezaketi her zaman vardır. Baki Ersoy, İsmail Özdemir konuşmaların ardından kürsüden indiğinde hep alkışlamışımdır. CHP Milletvekili Çetin Arık'ı alkışladığım da olmuştur ama hak etmiyor. Kayseri'yi kötüleyerek bir yere gelemeyiz. Geçen yıl 29 Ekim'deki rezaleti biliyorsunuz. Vali bey hepimize 'kesin gelecek misiniz?' diye haber gönderiyor. Ben de katılacağımı ifade ettim, bana da sandalye ayrılmış oturdum ben de. Oradaki diğer partililer 'gitme vekilim, içeri girme vekilim' diyerek engelledi. Çetin Arık içeri girecekti, görüntüleri izleyecekti. Partililer koymadığı için o da girmedi, sonra da fakir edebiyatı yapıyor. - KAYSERİ

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