Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İşte görüşmeden ilk kare - Haberler
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Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İşte görüşmeden ilk kare

Haberler.com - Haberler | Politika

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki beraberindeki üst düzey heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakan Çavuşoğlu ve Afganistan'dan gelen Taliban heyetinin görüşmesi başladı. Görüşmeden ilk kare de paylaşıldı.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki 7 kişilik heyet, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da. Saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen ve havalimanının VIP bölümünden çıkan Taliban heyeti daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi.

Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi.

Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İşte görüşmeden ilk kare

Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyette üst düzey isimler yer alıyor. Heyette, Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, Enformasyon ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva, İstihbarat Başkanı Molla Abdulhak Vasık, İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal Celali, Siyasi Ofis Üyesi Mevlevi Şahabeddin Dilaver, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed Suheyl Şahin, Kıdemli Taliban yöneticisi Hacı Muhammed İbrahim ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi bulunuyor.

Ankara'da bulunan geçici Taliban hükümeti ile görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Görüşmeden ilk fotoğraf da ajanslara düştü.

Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İşte görüşmeden ilk kare

Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İşte görüşmeden ilk kare
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