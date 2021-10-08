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Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Çataklı Erciş'te

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Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Çataklı Erciş'te

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

VAN (İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ve belediye birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Bilmez'e, öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'ndan brifing alan Bakan Yardımcısı Çataklı, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. - VAN

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Çataklı Erciş'te

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Çataklı Erciş'te

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Çataklı Erciş'te

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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