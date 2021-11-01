Son dakika haberleri | Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz (2)

AYDIN (DHA) - 'YENİ ADLİYE, MEVCUT ADLİYENİN 10 KATI BÜYÜKLÜKTE OLACAK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Aydın Adliyesi ile Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Gül, gazetecilerin yeni yapılacak Adliye Sarayı Hizmet Binası ile ilgili sorularını cevapladı. Gül, şunları söyledi:

Hande NAYMAN- Cemal YILDIRIM/ AYDIN,