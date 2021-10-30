Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda inceleme yaptı.
KİLİS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda inceleme yaptı.
Kilis'te bir dizi temasta bulunacak olan Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül tarafından karşılandı.
Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden terminal inşaatını gezdi.
Karaismailoğlu, daha sonra Kilis'e hareket etti.