Son dakika haber... Kilis heyeti bakanlarla bir araya geldi

KİLİS (İHA) - Kilis heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek, Kilis'e yapılan ve yapılacak olan yatırımları görüştü.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'i ziyaret ettiler.

Kilis heyeti adına yapılan açıklamada, " Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile ilimiz adına çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhuriyet meydanı düzenlemesi, sokak sağlıklaştırması çalışması, temizlik araçları ve il özel idaremiz için ödenek ve araç ekipmanı desteği taleplerimizi destekleyen ve gerekli talimatları veren Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'i ziyaret ettik. İlimiz ile ilgili önemli konuları görüştüğümüz ziyaretimizde nazik kabulleri ve ilgi, alakalarından dolayı Bakanımıza teşekkür ederiz. Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri'yi ziyaret ettik. Kilis'e büyük istihdam sağlayacak Tekstil Kent projemizi ve Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Alanları ile Kilis Bakırcılığı ve El İşçiliği projelerini görüştük. Destek, katkı ve misafirperverliğinden dolayı Genel Müdürümüze teşekkür ederiz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'i ziyaret ederek devam ettik. İlimize yakışır bir idari bina yapılmasıyla ilgili olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. İlgi alakaları için Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadesine ver verildi. - KİLİS