Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret' - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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