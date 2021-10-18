Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret"
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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