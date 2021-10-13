Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'siyasi cinayetler' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Mersin gezisinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ardından çok konuşulacak bir iddia da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan gelmişti.Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" demişti.

Siyasi gündemi bir anda değiştiren bu sözler hakkında birçok yorum yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu sabah bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den çok sert bir tepki gelmiş, açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır. CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
'Dün elime önemli bir belge ulaştı' diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın

"Dün elime önemli bir belge ulaştı" diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fahrettin Koca Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'siyasi cinayetler' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:09:18. #1.11#