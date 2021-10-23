Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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