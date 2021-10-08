Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten skandal ifadeler: Bunlar çoban ya

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Sosyal medyada gündem olan videoda Genç'in Sarıyer'i diğer ilçelerle kıyaslarken "Bunlar çoban" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

"SARIYER'İN YANINDA BUNLAR ÇOBAN"

Söz konusu videoda Şükrü Genç, konuşmasının ilgili kısmında "Arkadaşlar; Şişli, Beykoz, diğer Kağıthane... Sarıyer'in yanında çoban ya. Lütfen, kendi değerinizi bilin biraz" ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Konuyla ilgili olarak belediye başkanından henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki bazı kullanıcılar bu açıklamaların geçtiği videoyu paylaşarak Şükrü Genç'in kullandığı küçümseyici dile tepki gösterdi ve özür dilemeye çağırdı.

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