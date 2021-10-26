Muhalefete yakınlığıyla bilinen isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim

Halk TV programcısı Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu ile olduğunu söylediği bir görüşmeyi aktardı. Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü.

İSMİ, İZİN ALMADAN PAYLAŞMAYACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayının tanıdık bir isim olmadığını ve partilerle ilişkisi olmadığını yazan Çapa, söz konusu ismi onay almadan açıklayamayacağını söyledi.

"CİDDİ BİR ŞOK YAŞADIM"

Öte yandan Emin Çapa, paylaşımında, "Aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

"TANINAN BİRİ DEĞİL"

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu." ifadelerine yer verdi.

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