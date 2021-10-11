BATMAN (İHA) - MHP'den miting gibi ilçe teşkilatı açılışı

BATMAN - Milliyetçi Harekat Partisi'nin Batman'ın Gercüş ilçesinde teşkilat binasının açılışı miting havasında yapıldı.

MHP Gercüş ilçe teşkilatında geçtiğimiz aylarda bayrak değişiminin ardından ilçe başkanlık görevini devralan Yaşar Keskin, il başkanlığınca düzenlenen törenle bayrak değişimin yanı sıra ilçe teşkilat binasının da açılışını yaptı. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile miting havasında gerçekleşen açılış adeta gövde gösterisine dönüştü. Partililerin yanı sıra vatandaşların da yoğun katılımı ile miting havasında gerçekleşen parti binası açılışında konuşan MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, "Burayı şereflendiren her kardeşimi en içten en halisane duygularımla selamlıyorum. Gercüş ilçemizin teşkilat açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler hesap yapmayız, çıkar ile çetele tutmayız heves ile çünkü biz cumhur ittifakıyız. Davamızdan vazgeçmeyiz, korku ile dönmeyiz çünkü biz Türkiye'yiz. İstiklal için birlik diyoruz, istikbal için dirlik diyoruz kazanan Türkiye olacağına candan inanıyoruz. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk, yeri geldi ihanetlerde boğulmak istendik, vazgeçmedik sevdamızdan, dönmedik yolumuzdan şikayet etmedik, sırtımızdaki yüklerden çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik. Ülkücü olmanın varsa bir bedeli seve seve ödemeyi diledik. Ardımızda tarih yanımızda dava arkadaşlarımız başımızda al bayrağımız, bağrımızda üç hilalli sancağımız, önümüzde şehitlerimiz, gönlümüzde ülkülerimiz övgülerimizde milletimiz, önümüzde bu cennet vatanın toprakları bize yardır dedik her zaman var olacağız diye seslendik. Bizim için siyaset koltuk, makam ve para aracı değil, bizim için siyaset millete hizmet gayesinin bir aşkla bir adanmışlıkla taşlanmış ülkücü bir eylemdir. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sesi, mağdurların ümidi, kardeşliğin ilelebet teminatıdır" dedi.

Konuşmaların ardından teşkilat binası açılışı coşkuyla gerçekleştirildi.