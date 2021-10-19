MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı.

İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLARI İLK İKİ SIRADA

Metropoll tarafından yapılan araştırmada siyasiler içerisinde beğeni düzeyi en yüksek çıkan isim yüzde 55.5 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

AKŞENER 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Aynı şirketin Ağustos 2021 araştırmasında 4. sırada yer alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 43,5 ile 3. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40.8 oldu. Erdoğan'ı yüzde 33,3 ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 31,4 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın beğeni düzeyi yüzde 23.6, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun beğeni düzeyi ise yüzde 18.7 oldu.

HER SİYASİ İÇİN AYRI AYRI SORULDU

Sencar ayrıca araştırmaya ''Beğeni seviyesini belirlenirken her bir siyasi aktör için ayrı ayrı "………. 'yi ne derece beğeniyorsunuz" diye sorulmaktadır'' notunu da düştü.

Eylül ayı araştırmasında sıralama şu şekilde oldu:

Mansur Yavaş: Yüzde 55.5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47

Meral Akşener: Yüzde 43.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.8

Devlet Bahçeli: Yüzde 33.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.4

Özgür Özel: Yüzde 29.6

Muharrem İnce: Yüzde 26.9

Tunç Soyer: Yüzde 26.7

Ali Babacan: Yüzde 23.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 20.8

Özlem Çerçioğlu: Yüzde 20.1

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18.7

Ağustos ayında yapılan araştırmada ise sıralama şu şekilde olmuştu:

Mansur Yavaş (5.4)

Ekrem İmamoğlu (4.7)

Recep Tayyip Erdoğan (4.2)

Meral Akşener (4.0)

Süleyman Soylu (3.6)

Tunç Soyer (3.5)

Devlet Bahçeli (3.4)

Kemal Kılıçdaroğlu (3.3)

Özlem Çerçioğlu (2.8)

Selahattin Demirtaş (2.3)

Ali Babacan (2.2)

Ahmet Davutoğlu (2.1)

Temel Karamollaoğlu (2.0)

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