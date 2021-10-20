Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Balıkesir'de ilçe teşkilat binalarını açtı Açıklaması

BALIKESİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yepyeni kadrolarla memleketin önünü açacağız. Gençler asla yurt dışı hayalleri kurmayacak, memleketinde hizmet edecek." dedi.

İnce, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde parti teşkilat binasının açılışında yaptığı konuşmada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyat artışları yaşandığını hatırlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi hep birlikte bu girdaptan kurtaracağız. Türkiye'nin yoksulluk konuşması gerekirken, bir bakıyorsun memurlara talimatı konuşuyor. Öbür gün siyasi cinayetleri konuşuyor. Bu ülkede siyasi cinayetler tabii ki oldu. İktidar geçim sıkıntısından çıkmak istiyor. Tencereyi, mutfağı konuşturmamak istiyor. Muhalefet de ona yardım ediyor, sanki iktidarın ortağı. Tencereyi, mutfağı, pazar yerini, rafları, yurtları, mazotu, yoksulluğu konuşsana. İktidar bunları konuşmasınlar diye uğraşırken, muhalefet de ekmeklerine yağ sürüyor. Onun için bu iktidardan da muhalefetten de kurtulacağız."

Muharrem İnce, sloganlarının "Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket" olduğunu anlattı.

İşlerinin zor olduğunu bildiğini dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Bir partiyi kurmak kolay değil. 17 Mayıs'ta partiyi kurduk, 18 Eylül'de kurultayımızı yaptık. Bu partinin bir sürü işi var, kolay değil ama Türkiye'de 20 yıldır değişmeyen bir iktidar, 20 yıldır değişmeyen bir muhalefet var. Milletimize 'Bulunduğun yerden memnun musun?' diye soruyoruz. Bulunduğun yerden memnun değilsen bulunduğun yeri değiştireceksin. Yerin burasıdır, Memleket Partisidir. Yepyeni kadrolarla memleketin önünü açacağız. Gençler asla yurt dışı hayalleri kurmayacak, memleketinde hizmet edecek. Bu düzeni değiştireceğiz, kökünden yıkacağız."

Bandırma ve Erdek ilçelerinde de parti binalarının açılışlarına katılan, vatandaşlarla sohbet eden ve esnaf ziyaretlerinde bulunan İnce'ye, programlarında Memleket Partisi Balıkesir İl Başkanı Sinan Diker, Bandırma İlçe Başkanı Münir Atar, Erdek İlçe Başkanı Metin Boztan, Susurluk İlçe Başkanı Alper Yıldız ve partililer eşlik etti.