Meclis Başkanı Şentop'a 'fahri doktora' unvanı - Haberler
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Meclis Başkanı Şentop'a "fahri doktora" unvanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Meclis Başkanı Şentop'a

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a, akademik açılış törenine katıldığı Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

ÇANKIRI (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a, akademik açılış törenine katıldığı Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Çankırı'da ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Meclis Başkanı Şentop beraberindeki heyetle birlikte Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, proje ile hafız olan öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonrasında Meclis Başkanı Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) akademik açılış programına katıldı. Şentop katıldığı programda Milli Mücadele Dönemi ve Mehmet Akif Ersoy'un Çankırı'ya gelişinin 101. yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Önemli bir hatırayı andıkları için mutlu olduklarını belirten Meclis Başkanı Şentop, "Bugün 15 Ekim. İstiklal Şairimiz Mehmed Akif Beyin Çankırı'ya gelişinin 101. yıl dönümü. Aynı gün, bu yıl cumaya müsadif oldu. Aynı saatlerde, aynı camide, aynı iman ve aynı heyecana sahip insanlar olarak, onlar gibi cuma namazımızı eda ettik. Bu mübarek hatırayı anmak, anlamak ve hatırlatmak için buradayız. Başta Milli Şairimiz Mehmed Akif Bey olmak üzere, Milli Mücadelemizin Çankırı'daki kahramanlarını yad ediyorum" dedi.

Yapılan konuşma sonrasında, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından Meclis Başkanı Şentop'a "fahri doktora" unvanı verildi. - ÇANKIRI

Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

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Haber: Meclis Başkanı Şentop'a 'fahri doktora' unvanı - Haberler
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