Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?' sorusuna yanıt: Biz bilerek adını kullanmıyoruz - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Biz bilerek adını kullanmıyoruz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan

Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Biz bilerek adını kullanmıyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine bakın, orada da kullanmazlar. Çünkü terör örgütleri bunu ister, adı duyulsun ister. Biz bunun için söylemiyoruz" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"Ankara Kanaat önderleri, Muhtarlar ve Sivil Toplu Örgütü Temsilcileri" ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'na soru cevap kısmında "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Terör örgütü PKK'nın adını bilerek kullanmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine bakın, orada da kullanmazlar. Çünkü terör örgütleri bunu ister, adı duyulsun ister. Biz bunun için söylemiyoruz. Bu terör örgütünün, bu terör örgütüne destek veren, onlarla iş tutanın, onların da Allah belasını versin" dedi.

HDP'yle ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "6 milyon oy alan bir partiyi terörist ilan ederseniz, bu 6 milyon kişiyi de terörist ilan etmiş olursunuz, ülkenin birliği ve bütünlüğü için tehlikeli bir şeydir" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden CHP lideri, partisine dini anlamda yöneltilen eleştirilerle ilgili, "Kurumların dini olmaz. İnsanların dini olur, o da Allah ile kul arasındadır. Oraya girmeye kimsenin hakkı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim dönemimizde kuruldu. İmam Hatipleri açan biziz. CHP'nin bu konuda bakışı çok net. Biz dinin siyasete alet edilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?' sorusuna yanıt: Biz bilerek adını kullanmıyoruz - Haberler
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