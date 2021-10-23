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Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

ANKARA (DHA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ni ziyaretinde, partisinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Galericilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra, Otonomi Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek yemek yedi. Kılıçdaroğlu'na Otonomi Yönetim Kurulu tarafından üzerinde Türk bayrağı bulunan bir çerçeve verildi. Kılıçdaroğlu, bazı 2'nci el araba fiyatları ile ilgili bilgi alıp vatandaşlarla sohbetinin ardından Otonomi'den ayrıldı.


Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri
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