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Karkamış Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Karkamış Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spor kültürünün oluşması amacıyla başlattığı tesisleşme çalışmaları kapsamında yapımını tamamladığı Karkamış Yüzme Havuzu'nun resmi açılışını yaptı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spor kültürünün oluşması amacıyla başlattığı tesisleşme çalışmaları kapsamında yapımını tamamladığı Karkamış Yüzme Havuzu'nun resmi açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan Vali Davut Gül, eğitimde yapılan çalışmalara değinerek, "Fırat demek bereket demek. Fırat'ın ama acı bir yanı da var. Boğulan yetişkin ve çocukların çoğunun yüzme bilmediğini görüyoruz. Bu tesis ile birlikte aslında çocuklar spor yaparken boğulma riskini ortadan kaldıracak. Biz bütün paydaşlarla ortak bir oluşumla ilerliyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel anlamda geliştiği, birer enstrüman çaldığı, spor yaptığı, dil öğrendiği ve takım ruhu ile hareket ettiği bir eğitim ortamı oluşsun istiyoruz.'" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Karkamış'ın tarihi, medeniyetlere ev sahipliği ile dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olmasına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Karkamış için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Karkamış'a 50 milyonluk altyapı yatırımı yapıyoruz. 6 ay içerisinde Karkamış'ın altyapı sorunu kalmayacak. Doğru proje doğru kaynaktan alındı. Adalet Bakanımız ve bütün vekillerimizle ortak çalışıldı. Bunların hepsini başardık. Antik kent tamamlandı. Karkamış'ta bulunan bu antik kentin kapısından, üst kısmının kapanmasına her noktası ile valiliğimizle çalışıyoruz. Bu şehir isterse yapar. "

Yapımı tamamlanan Karkamış Yüzme Havuzu 34'üncü tesis olarak törenle hizmete açıldı.

Tesiste Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı eğitmenler tarafından yüzme ve su sporları eğitimi verilecek. 2 bin 22 metrekare alana kurulu tesis, içerisinde 25 metre uzunluğunda, 12 metre 50 santim genişliğinde, 1 metre 40 santim derinliğinde, 5 kulvara sahip eğitim havuzu bulunduruyor. Tesiste ayrıca profesyonel ekipmanlarla oluşturulmuş fitness salonu, soyunma ve duş alanları da yer alıyor.

Açılış programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, Karkamış Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Akın ve vatandaşlar katıldı.

Karkamış Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

Karkamış Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

Karkamış Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

Karkamış Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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