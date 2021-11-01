İYİ Partili Usta, doğal gaz zammını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, " Hükümet, alması gereken tedbirleri zamanında almadı, şimdi oluşan kriz nedeniyle yüksek fiyattan doğal gaz temin etmek durumunda kalıyor. Bunu, sanayicinin ve elektrik santrallerinin üzerine yığıyor. Konuta zam yapılmadı ama sanayi doğal gazına yapılan zam, hepimize maliyet artışı olarak dönecek." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinde, Paris İklim Anlaşması'nın enerji sektörüne etkilerinin öngörülmediğini ve anlaşmaya yeterli ödenek ayrılmadığını söyledi.

Bakanlığın yetki alanındaki elektrik üretiminde yaşanan arz fazlası ve maliyetten kopuk alım garantileri nedeniyle elektrik fiyatlarının tüketiciye çok yüksek yansıdığını iddia eden Usta, ülkede elektrik iletim hatlarına yeterli yatırım yapılmadığı için ucuz elektriğe erişilemediğini öne sürdü.

Erhan Usta, elektrik kesinti sürelerinin her yıl bir önceki yıla göre arttığını da savunarak, "Elektrik dağıtım şirketleri bizden para alıyor ancak yatırımını yapmıyor. EPDK de bunu denetlemiyor çünkü EPDK tamamen bağımsızlığını kaybetmiş, bir kısım enerji firmalarının emrine girmiş. O nedenle elektriği de doğal gazı da akaryakıtı da pahalı tüketen bir toplum haline geldik." ifadelerini kullandı.

Doğal gaza yıl başından bu yana sanayide yüzde 146, elektrik santrallerinde yüzde 183 zam yapıldığını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Hükümet, alması gereken tedbirleri zamanında almadı, şimdi oluşan kriz nedeniyle yüksek fiyattan doğal gaz temin etmek durumunda kalıyor. Bunu, sanayicinin ve elektrik santrallerinin üzerine yığıyor. Konuta zam yapılmadı ama sanayi doğal gazına yapılan zam, hepimize maliyet artışı olarak dönecek. Bu kadar yüksek bir zammı sanayinin kaldırması çok zor. Elektrik santrallerinde sıkıntı yok, aldığı fiyatı aynen satış fiyatına yansıtıyor. Öte yandan bu zam, elektrik fiyatlarına yansıtılırsa yine vatandaşa binecek. Elektriğe zam yapılmazsa EÜAŞ'a zarar yazılacak. Öngörüsüzlüğün faturası BOTAŞ'a 6,4 milyar dolardır."

İYİ Partili Usta, sondaj çalışmaları için satın alınan gemilerin çok yaşlı olduğunu, bu nedenle bakım masraflarının yüksek tutarlara ulaştığını savunarak, "Neden bu eski gemiler alındı? Yaklaşık 1 milyar dolar harcanan bu gemiler Karadeniz'de atıl bekletiliyor. Mavi Vatan orası, bizim hakkımızdır, Karadeniz'de sondaj yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Erhan Usta, bir gazetecinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı'na ilişkin eleştirilerini anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, "Sayın Soylu şoku atlatmış. Seçimlerde halkımız neyi takdir ederse o olacaktır. Millet İttifakı seçimleri alacaktır. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Siyasette tehditkar konuşmalar doğru değil, vatandaşın tercihine saygı duymamız lazım." sözlerini sarf etti.

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