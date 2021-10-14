İYİ Parti'li Örs, fındık fiyatlarının 2020 yılının da altında seyrettiğini söyledi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 2021 yılı fındık fiyatlarının, 2020 yılı fiyatlarının da altında seyrettiğini ifade etti.

Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı için açıklanan fındık fiyatlarının üreticilerde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Fiyatın en az 35 TL olması gerektiğini söylediklerini dile getiren Örs, bugün fındık üreticisinin çok zor günler geçirdiğini öne sürdü. Fındık alım sürecinin devam ettiğini, 2021 yılı fındık fiyatlarının 2020 yılı fiyatlarının da altında seyrettiğini anlatan Örs, "Bölgedeki üreticilerimiz fındık fiyatlarına çok tepkili." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, fındık alımındaki kriterleri, üretici lehine gözden geçirmesi gerektiğini belirten Örs, fındıkta uygulanan alan bazlı gelir desteğinin de 2014'ten bu yana artırılmadığını kaydetti. Hüseyin Örs, "Bu destek miktarı, enflasyon artışını da göz önüne alarak artırılmalıdır. Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafımız ve işinden olan binlerce vatandaş için fındık, artık tek geçim kaynağı haline gelmiştir." diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da dünyadaki fındık üretiminin önemli bir kısmının Türkiye'de gerçekleştiğini ancak fındık fiyatının bir şirket tarafından belirlendiğini ifade etti.

Yabancı firmaların, "kedinin fareyle oynadığı gibi fındık üreticileriyle oynadığını" dile getiren Yaşar, "Devlet olarak bugün üreticinin yanında olmayıp ne zaman olacağız?" diye sordu.

Fındıkta girdi maliyetleri yüzde yüzün üzerinde artarken fındık fiyatlarının yüzde 30 geri çekildiğini söyleyen Yaşar, "Devlet, açıkladığı fiyatlar üzerinden satın almayı kendisi yapmalı ya da özel sektörün açıklanan fiyatların altında alım yapmasını engellemeli." diye konuştu.