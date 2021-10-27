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İstişare toplantısında bir araya geldiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İstişare toplantısında bir araya geldiler

Sen'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Büro-Memur-Sen'de istişare toplantısına Genel Başkan Eyüp Beyhan katıldı.

DÜZCE (İHA) - Sen'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Büro-Memur-Sen'de istişare toplantısına Genel Başkan Eyüp Beyhan katıldı.

Düzce'de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren Memur-Sen, istişare toplantılarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Sendikaya bağlı olarak çalışmalarına devam eden Büro-Memur-Sen teşkilatı, "hep beraber inşa ediyoruz" sloganı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan'ın da katıldığı istişare toplantısında, Düzce Şube Başkanı Mahmut Gazi Yılmaz ile Bolu Şube Başkanı Erhan Yüceer'de katıldı. Toplantıda gelecekte yapılan projeler görüşüldü. - DÜZCE

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