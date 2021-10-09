İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese ve Ulu Camiyi gezip esnaf ziyareti yaptı.

Bayburt'taki temaslarının ardından Erzurum'a geçen İmamoğlu, kentteki tarihi Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami gibi mekanları gezdikten sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, Çifte Minareli Medrese ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da olmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

Kentin tarihi ve turistik alanları ile Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi yapıyı gezip buradaki atmosferi hissedikter sonra stanbul'a gideceğini anlatan İmamoğlu, "Dadaşlar diyarında ve buranın insanıyla bir arada olmak keyifli. Erzurum, insanın kendini daha çok güçlü ve cesur hissettiği şehirdir. İstanbul'da çok yoğun Erzurumlunun bulunduğunu biliyorum, dolayısıyla İstanbul'da hem Erzurumlulara hem de Erzurum kökenli İstanbullulara hizmet ediyorum. Umarım onların da mutluluk ve huzurunu pekiştirecek yönetimi var ederiz." dedi.

İmamoğlu, ülkenin güzelliklere ihtiyacının olduğunu ve pozitif duygularla İstanbul'a döneceğini belirterek, Erzurum ziyaret ve gezisine katkı sağlayan CHP ve İyi Parti İl Başkanlığı yöneticileri ile vatandaşın ilgi ve alakasına teşekkür etti.

Vatandaşlarla sık sık gezi boyunca fotoğraf çektiren İmamoğlu'na ziyarette, CHP İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Erzurum CHP İl Başkanı Suat Dülger, Erzurum İyi Parti temsilcileri ve çok sayıda partili ile teşkilat mensubu da eşlik etti.

İmamoğlu'nun çeşitli ziyaretler sonrası kentten ayrılacağı öğrenildi.