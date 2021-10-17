İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de Güvenlik Toplantısına katıldı

TUNCELİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye gelerek 112 Acil Çağrı Merkezinde Güvenlik Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezine gelerek burada şeref defterini imzaladı. Soylu daha sonra beraberindeki heyetle, Güvenlik Toplantısına katıldı.

Toplantıda Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Resul Holoğlu, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Tem Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı Hakkı Seydioğulları, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve MİT Bölge Başkanı Bülent Dalgın eşlik etti. - TUNCELİ