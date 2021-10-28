HDP'li Gergerlioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "hapis" tepkisi! Salon bir anda karıştı
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapse girmesiyle ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a tepki gösterdi. Şentop da kendisine parmak sallayan Gergerlioğlu'na "Şahsi meseleni buraya getiremezsin" yanıtını verdi.
Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Hdp vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında bir gerginlik yaşandı.
ŞENTOP'A PARMAK SALLADI
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia edenTBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı.
ŞENTOP DA TEPKİ GÖSTERDİ
TBMM Başkanı Şentop ise meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.
Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.