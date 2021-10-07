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"Gediz Belediyesi olarak spora destek vermeye devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan "Amatör Spor Haftası" kapsamında Amatör Spor Kulüpleri ve Genç Sporcular, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan "Amatör Spor Haftası" kapsamında Amatör Spor Kulüpleri ve Genç Sporcular, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarete; Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Antrenörler ve sporcular katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, "İlçemizdeki gençlerimize spor yapma imkanı verme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hem sağlıklı nesiller yetişmesi, hem de geleceğe hazırlanmanız açısından Gediz Belediyesi olarak spora destek vermeye devam ediyoruz. Bu vesile ile tüm spor camiasının Amatör Spor Haftasını kutluyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz Belediyesi olarak spora destek vermeye devam ediyoruz

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