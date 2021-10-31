G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MACRON YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana poz verdi.

"AYNISINI YAPARAK EŞLEŞMEYE ÇALIŞIYOR"

Aile fotoğrafından önce Erdoğan ve Macron'un sohbeti sırasında çekilen kareyi analiz eden davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, "Nijeryalı ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala'nın elini sıkıca tutan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afrika'yı bırakmayacağını gösteriyor. Diğer elini de kalbine koymuş; bu el hareketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı bir beden dili hareketi. Aynısını yaparak eşleşmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli de havada, 'hayırdır' der gibi. Diğer elini de geride tutuyor. Sakladığı duyguları var. Zamanla bazı hareketler, kararlar ve tepkiler vereceğinin işareti. Bu bize ileri ki zamanlarda Afrika ile sıkıntıların yaşanacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

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