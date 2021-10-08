DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Haberler
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması

AA / Emin İleri - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresinde, "Türkiye'yi, gençlerin hayatlarını kurmak istedikleri özgür, zengin ve adil bir ülke yapacağız. Ülkemizi bu karanlık tünelden hızlıca çıkartacağız.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresinde, " Türkiye'yi, gençlerin hayatlarını kurmak istedikleri özgür, zengin ve adil bir ülke yapacağız. Ülkemizi bu karanlık tünelden hızlıca çıkartacağız. İşte bu yolculuğumuzun önemli adımlarından birisini bugün Osmangazi'de atıyoruz." dedi.

Babacan, Bursa'daki programına Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret ederek başladı. Ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan, Nilüfer'deki Fatih Sultan Mehmet Camisinde cuma namazı kılarak, iş insanı Mehmet Göçmen'in annesi Yıldız Göçmen'in cenaze merasimine katıldı.

Babacan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde katıldığı partisinin 1. Olağan Osmangazi İlçe Kongresinde, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendilerini "hakikat mücadelesi neferleri" olarak tanımlayan Babacan, iktidarın kendisini "uydurulmuş gerçeklik" dünyasına hapsettiğini öne sürdü.

Bir yıl içinde 60 kadar şehir gezdiğini belirten Babacan, halkın zor durumda olduğunu, gençlerin iş aradığını belirterek, "Genç nüfus için tutulan bir istatistik vardır. Bu istatistik, 'ne eğitimde, ne de işte' olanlarla ilgilidir. Bu yılın ikinci çeyreğine göre ne eğitimde, ne çalışma hayatında olan kaç genç var, biliyor musunuz? 2 milyon 805 bin. Bu TÜİK'in rakamı. Tabii inanıyorsak. Ne eğitimde, ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 12,8. Türkiye'de ise bu rakam yüzde 28,8." ifadelerini kullandı.

Babacan, gençlerin karamsar olmamaları gerektiğini belirterek, iktidar olmaları halinde, istihdam imkanlarını yeniden, her alanda yükselteceklerini ve eğitimin her kademesini kaliteyle taçlandıracaklarını söyledi.

Gençlerin yüzünün güleceği bir ülkenin parolasının hukuk ve özgürlük oluğuna vurgu yapan Babacan, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukukun üstünlüğüne dayanan yepyeni bir sistem kuracaklarını anlattı.

"Türkiye'nin şu aşamada bir yönetim sistemi değişikliğine ve topyekun bir yönetim zihniyeti değişikliğine ihtiyacı var" diyen Babacan, muhalefetteki 6 siyasi parti ile "güçlendirilmiş parlamenter sistem" üzerine çalıştıklarını ve iktidar olduklarında anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yaparak bu sisteme geçeceklerini söyledi.

"Peki arkadaşlar, güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demektir?" diye soran Babacan, şöyle devam etti:

"Bizim önerdiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem, ülkemizin tek bir kişinin keyfine göre yönetilmesine son vermek demektir. Temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir. Medyadaki tekelleşmenin sona ermesi demektir. Yürütmenin, yasama ve yargı üzerindeki vesayetine nokta koymak demektir. Kuvvetler ayrılığı demektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü yargı demektir. Anayasa Mahkemesinin etkinliğinin artması demektir."

Babacan, bu ülkede hiç kimsenin bir daha asla, yalnız yürümeyeceğini belirterek, "Türkiye'yi, gençlerin hayatlarını kurmak istedikleri özgür, zengin ve adil bir ülke yapacağız. Ülkemizi bu karanlık tünelden hızlıca çıkartacağız. İşte bu yolculuğumuzun önemli adımlarından birisini bugün Osmangazi'de atıyoruz. Bursa'ya, Osmangazi'ye ve tüm Türkiye'ye deva olmak için biz hazırız." diye konuştu.

DEVA Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığına seçilen Yasin Gök, Babacan'a hediye takdim etti.

Babacan, kongreden sonra Bursa yerel basınıyla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı Açıklaması

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