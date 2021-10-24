Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz

OSMANİYE (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 6'ncı Kongresi'nde konuştu. Destici, Türkiye'nin demokratiklerştirilmesi, darbe anayasasının değiştirilmesi ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili değişiklikleri desteklediklerini söyledi. Mehmet Tamer Taşdelen, kongrede Osmaniye İl Başkanı seçildi.

BBP Osmaniye İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi, Ahmet Şükrü Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı. Genel Başkan Destici, Türkiye'nin demokratiklerştirilmesi, darbe anayasasının değiştirilmesi ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili değişiklikleri desteklediklerini söyledi.

Mevzut başkan İsmail Gümüş'ün aday olmadığı ve tek liste ile girilen kongrede BBP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen oldu.