Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, sanayi, turizm ve FETÖ ile mücadeleye ilişkin konular değerlendirildi.

Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın birçok ülkesine destek verdiklerini belirten Oktay, iki ülke arasında imzalanacak sağlık iş birliği anlaşması kapsamında Vietnam'a 200 bin doz Kovid-19 aşısı,10 vantilatör, 10 hasta monitörü, 20 bin N95 maskesi, 4 bin tulum, 100 bin PCR test kiti, 100 bin birim Viral Nükleik Asit Çıkarıcı ve Koruyucu Nakil Sıvısı verileceğini kaydetti.

Oktay, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasının, her iki taraf için de yararlı olacağını düşündüklerini aktardı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) son toplantısının, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlendiğini hatırlatan Fuat Oktay, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak KEK toplantısının tertiplenmesine yönelik tarih ve gündem belirleme çalışmalarının, ilgili bakanlıklarca yürütüldüğünü söyledi.

Görüşmede Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Vietnam'a davet ederken Oktay da kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Fernando Alonso Ersun Yanal Lewis Hamilton Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:37:50. #1.11#