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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'dan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'dan ayrıldı

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Togo'daki temaslarını tamamladı. Erdoğan, Togo'dan ayrılmadan önce Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nı (MEMATT) Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe'ye teslim etti.

Cumhurbaşkanı Gnassingbe tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Nijerya'ya hareket etti.

(İHA)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'dan ayrıldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'dan ayrıldı

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